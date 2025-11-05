Fiscalía desmantela red de explotación sexual en Puerto Carreño: tres capturados y una menor aprehendida

Una contundente operación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de tres presuntos integrantes de una red de explotación sexual que operaba en Puerto Carreño (Vichada), donde se habría sometido a mujeres y menores de edad, algunas pertenecientes a comunidades indígenas, a ejercer actividades sexuales en establecimientos de comercio.

Los capturados fueron identificados como Ingrid Cristina Laguño Tovar, Anderson Mahecha García y Yordan Lugo Rodríguez, quienes, según la investigación, conformaban una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La operación fue desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia y unidades del Gaula Militar.

Durante los procedimientos judiciales, las autoridades aprehendieron a una adolescente que presuntamente participaba en las actividades ilegales, y rescataron a cuatro menores de edad que quedaron bajo custodia del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Red de explotación con alcance binacional

De acuerdo con las pesquisas, entre julio de 2024 y octubre de 2025, los implicados habrían contactado a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad, algunas provenientes de Puerto Ayacucho (Venezuela), para trasladarlas hacia Puerto Carreño, donde eran inducidas a la prostitución. Una de las víctimas era una menor con discapacidad cognitiva, lo que agrava la situación judicial de los procesados.

La Fiscalía estableció que Laguño Tovar y Mahecha García eran los administradores de uno de los establecimientos donde se explotaba sexualmente a las jóvenes, mientras que Lugo Rodríguez inició como transportador de las víctimas y luego asumió el control de otro de los locales identificados.

Imputaciones y medidas judiciales

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal de la Seccional Vichada imputó a los tres capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de trata de personas, trata de personas agravada, estímulo a la prostitución, proxenetismo con menor de edad y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron enviados a centros carcelarios mientras avanzan las investigaciones.

En cuanto a la adolescente aprehendida, la Fiscalía la judicializó por concierto para delinquir con fines de trata de personas, trata de personas y proxenetismo con menor de edad, ordenándose su internamiento preventivo en un centro especializado.

Con este operativo, la Fiscalía reafirma su compromiso con la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y el combate frontal contra las redes de trata y explotación sexual que afectan las zonas fronterizas del país.