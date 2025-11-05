¿En cuánto queda el Salario Mínimo del 2026? Armando Benedetti asegura que podría subir $200.000 pesos

El debate sobre el Salario Mínimo de cara al 2026 ya se está empezando a dar y el propio Armando Benedetti, ministro del Interior, ya entregó su puja con respecto al aumento que espera se de en el último año de Gobierno del presidente Gustavo Petro. El aumento que espera tener Benedetti podría ser dejar al Salario Mínimo cerca de los dos millones de pesos.

Lea también: ¿Cómo está el dólar hoy? Así amaneció la divisa en las principales casas de cambio del país

A través de sus redes sociales Benedetti aseguró que “antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de 1 millón de pesos. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000. Casi que el doble“.

Sumado a esto, Armando Benedetti también se echó flores y destacó que gracias a su gestión “se logró que hoy a los trabajadores les den el 100% del cargo nocturno del domingo, además de eso, que los aprendices del Sena tengan un empleo formal y que haya trabajos a términos indefinidos”.

¿De cuánto es el Salario Mínimo en Colombia?

El salario mínimo en Colombia para 2025 fue fijado en $1.423.500 pesos mensuales, según lo establecido por el Gobierno Nacional. Además, los trabajadores que devengan este monto y cumplen con los requisitos legales recibirán un auxilio de transporte de $200.000 pesos, lo que eleva el ingreso total a $1.623.500 pesos. Este ajuste busca compensar el aumento del costo de vida y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores formales en el país.

Finalmente, es importante recordar que el Gobierno tiene como plazo máximo el 30 de diciembre para definir el aumento del Salario Mínimo en Colombia, el cual se espera sea consensuado con las centrales obreras del país. Eso sí, también es importante saber que si el Gobierno así lo decide, puede definir el aumento sin un acuerdo.