Día internacional de la lengua gitana: así vive la población Rrom en Colombia

En 2015, la Unesco proclamó el día internacional de la lengua rromaní o gitana, para conmemorar este idioma hablado por 12 millones de personas en el mundo. El pueblo Rrom, que ha sufrido persecución y discriminación en muchos países durante gran parte de su historia, está también en Colombia con varias comunidades en diferentes departamentos del país.

El censo del DANE del 2018 reportó que en el país hay 2.649 personas que se autorreconocen como Rrom, distribuidas en dos organizaciones y nueve kumpanias (grupos de familias) ubicadas en los municipios de Bogotá, Girón, Cúcuta, Tolima, Envigado, Sampués, Pasto, Sahagún, Sabanalarga y Sanpelayo. En Bogotá habitan la mayoría, con cerca de 700 personas entre las organizaciones PRORROM y Unión Romaní.

La población gitana habita en Colombia desde el siglo XVII, pero gran parte de sus miembros promueven de la migración Europea del siglo XIX. Desde el 2010, bajo el Decreto 2957, hay un marco normativo establecido para la protección de sus derechos en el país.

El pueblo gitano ha sido víctima del conflicto armado en los últimos 40 años. Por causa de la violencia, su población se ha reducido y sus costumbres y tradiciones se han visto afectadas, teniéndo que abandonar su vida nómada, dejar de hablar su lengua y dejar de vestir con su ropa tradicional.

“Los niños y las niñas a veces entienden el idioma Romaní, pero no lo hablan, hablan español. Y no hablan el romaní porque los adultos durante el conflicto armado sufrimos de racismo y discriminación por hablar nuestra lengua. A las mujeres las rechazan por vestirse como gitanas, por leer la mano. También sufrimos amenazas de reclutamiento forzado de nuestros hijos” le relató un Seré Romengué, líder de una kumpania, a la Comisión de la Verdad.

Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas del gobierno, 710 personas pertenecientes al pueblo Rrom son reconocidas como víctimas del conflicto.