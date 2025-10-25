Nequi anunció que está operando con normalidad en Colombia

La plataforma digital Nequi informó que ya está operando con normalidad en todo el territorio colombiano, tras superar los inconvenientes técnicos que afectaron temporalmente el acceso de algunos usuarios. En un comunicado oficial, la compañía aseguró que el servicio se encuentra completamente restablecido y disponible para sus más de 26 millones de usuarios en el país.

“Luego del trabajo de equipos expertos de tecnología, procesos, operación, servicio y producto, logramos reestablecer la disponibilidad del servicio. Ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros usuarios”, señaló Nequi en su pronunciamiento, destacando la labor conjunta de sus equipos internos para garantizar la estabilidad de la plataforma.

La fintech reiteró su compromiso con la transparencia y comunicación oportuna, invitando a los usuarios a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales. Asimismo, recordó que pueden consultar en cualquier momento la página de estatus www.nequi.com.co/status, donde se actualiza en tiempo real la disponibilidad de los servicios y productos activos.

Durante las horas en que se registraron intermitencias, varios usuarios reportaron dificultades para ingresar a la aplicación y realizar operaciones. Sin embargo, tras las labores técnicas y de mantenimiento, Nequi confirmó que todas las funcionalidades —como envíos, pagos, retiros y recargas— se encuentran nuevamente habilitadas.

La compañía también expresó su agradecimiento a los usuarios por la paciencia y comprensión, asegurando que continúa reforzando sus sistemas tecnológicos para ofrecer una experiencia más estable y segura. “Nuestro propósito es seguir acompañando a los colombianos en su día a día, con un servicio confiable, innovador y fácil de usar”, añadió el comunicado.

Nequi, una de las plataformas financieras digitales más utilizadas del país, ha consolidado su presencia como herramienta clave para la inclusión financiera, permitiendo a millones de personas realizar transacciones sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. Su operación normal es fundamental para pequeños comercios, emprendedores y usuarios que dependen de la app para sus movimientos cotidianos.