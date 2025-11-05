Cifras & Conceptos podría haber violado la nueva Ley 2494 de 2025 sobre encuestas electorales

En las últimas horas se conoció el estudio Polimétrica noviembre 2025, realizado por la firma Cifras & Conceptos, en el que se incluyeron 3361 encuestas distribuidas en 54 municipios del país y abordó temas relacionados con cultura política, percepción social y procesos electorales.

Sin embargo, su contenido podría representar una presunta violación a la Ley 2494 de 2025, conocida como la “Ley de Encuestas”, que exige registro, transparencia y neutralidad en las mediciones con fines electorales.

Cifras & Conceptos podría violar la nueva Ley 2494 de 2025

Dentro de la encuesta se pregunta a cuál precandidato apoyarían “si en los próximos dos meses” cada grupo intentara seleccionar su candidato.

Según analistas, este tipo de acciones simulan consultas interpartidistas sin que exista una convocatoria oficial ni registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que podría interpretarse como una violación al artículo 7 de la Ley 2494, que obliga a advertir expresamente cuando se trata de escenarios hipotéticos o no oficiales.

Esa omisión o aclaración, señalan los expertos, puede inducir a error a la opinión pública, al presentar como válidos procesos que aún no han sido formalmente convocados, afectando el principio de transparencia electoral.

Además, se crea una controversia por la omisión de aspirantes inscritos por firmas o en recolección activa de apoyos ciudadanos, quienes ya informaron de su intención al CNE o a la Registraduría Nacional. La Ley establece que las encuestas deben garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes oficialmente activos, tanto de partidos como de movimientos ciudadanos.

En el estudio aparecen nombres como Gustavo Petro, Claudia López, Sergio Fajardo, María Fernanda Cabal, Juan Manuel Galán y Roy Barreras, entre otros, pero se excluyen a otros que adelantan procesos de inscripción.

Uno de los excluidos fue Enrique Peñalosa quien escribió a través de su cuenta de X: “El mismo dueño-gerente de Cifras y Conceptos que no me incluyó entre los 31 candidatos en su encuesta Polimétrica, me visitó en la oficina en 2015 un par de meses antes de lanzarme a la alcaldía, que gané, exclusivamente a decirme que tenía una encuesta que decía que yo era la persona más odiada en Bogotá y que no tendría sentido que me lanzara. Espero que en esta vez su sabio criterio y sus encuestas estén igualmente desacertadas".