Charmander vs Squirtle: Épica pelea entre tragafuegos y limpiavidrios con sus poderes activados

Latinoamérica es realismo mágico y eso lo comprobamos día a día, en esta ocasión, en las calles de México se evidenció una vez más con una pelea entre un tragafuegos y un limpiavidrios por la disputa de un semáforo en la que usaron sus poderes, en una escena que hasta parecía creada con inteligencia artificial, pero no, fue real.

Varios reportes de cuentas del país del norte han replicado el hecho que ha llamado la atención y ha dejado todo tipo de comentarios, en especial porque en medio de la misma, el maestro del fuego usó sus ‘poderes’ y en medio de la pelea le lanzó llamaradas a su contendor, como si se tratara de un dragón, el otro, pues trató de lanzar sus chorritos de agua que le tocó cambiar por golpes.

Cada que el limpiador de vidrios se le acercaba, el lanzafuegos sacaba una llama que lo alejaba y mientras este retrocedía, acudía a un sorbo de combustible para recargar su fuego. Sorbito, llamita.

Latinoamérica mágica, sí, un episodio de violencia, pero que ha impactado a todos por el nivel de intolerancia llegando a usar llamaradas de fuego como arma en medio de la pelea.