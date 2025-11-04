Por no permitir el ingreso de alcohol indígenas emberá agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en la UPI La Rioja

Un nuevo episodio de tensión se registró en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en el centro de Bogotá, donde un grupo de indígenas emberá protagonizó un enfrentamiento con funcionarios distritales el pasado domingo 2 de noviembre. El hecho se habría originado por la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de bebidas alcohólicas al recinto.

Lea también: La familia de Jaime Esteban Moreno aseguró que no buscarán tomar medidas legales contra el bar

Videos difundidos en la red social X muestran el momento exacto en que varios funcionarios intentan impedir el paso de una canasta, presuntamente con licor, mientras algunos miembros de la comunidad emberá reaccionan con empujones y golpes. En las imágenes también se observa la presencia de menores de edad, incluyendo un bebé en brazos de una de las participantes que, pese a las advertencias, golpea a una defensora durante la confrontación.

“Por favor, tenga cuidado con el bebé”, se escucha decir a uno de los gestores de convivencia, en medio del caos. Los videos, que rápidamente se hicieron virales, han generado indignación ciudadana y preocupación por la seguridad de los niños que residen en la UPI.

El altercado escaló cuando otros miembros de la comunidad intentaron arrebatar la canasta a los funcionarios. En medio de la confusión, policías y agentes de tránsito intervinieron para controlar la situación, pero varios de los presentes lograron quedarse con el recipiente.

No es la primer agresión por parte de los emberá a funcionarios de la Alcaldía

Este nuevo incidente se suma a una serie de confrontaciones entre algunos grupos emberá y personal de la Alcaldía, que han tenido lugar en distintas zonas de la ciudad desde el inicio de los procesos de retorno voluntario. Según la administración distrital, entre el 8 y el 11 de septiembre más de 1.450 indígenas fueron trasladados de regreso a sus resguardos en Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó).

Sin embargo, varias familias decidieron permanecer en Bogotá o solicitar su reubicación en otras zonas, lo que ha generado hacinamiento, tensiones internas y la necesidad de reforzar los controles en lugares como La Rioja.

La Secretaría de Integración Social, junto con la Personería Distrital, ha mantenido mesas de diálogo con representantes indígenas para prevenir nuevos actos de violencia. Aun así, el panorama continúa siendo complejo, con denuncias cruzadas sobre maltrato institucional y la presunta instrumentalización de menores durante protestas y enfrentamientos.

Reacciones en redes y preocupación institucional

En plataformas digitales, usuarios manifestaron su rechazo ante las imágenes, señalando tanto el riesgo para los niños como la falta de protocolos claros en la intervención policial. Otros reclamaron mayor acompañamiento del Gobierno Nacional en los procesos de retorno y garantías de bienestar para las comunidades indígenas en la capital.

La Alcaldía de Bogotá anunció que evaluará los hechos ocurridos en la UPI La Rioja y fortalecerá las acciones de mediación y convivencia para evitar que episodios de este tipo se repitan, en un contexto de alta sensibilidad social y humanitaria.