Grave accidente entre dos buses del SITP dejó varias personas heridas en la Avenida Boyacá

Un lamentable hecho se presentó en la mañana de este martes 4 de noviembre, donde dos buses del SITP chocaron en la Avenida Boyacá a la altura de la Carrera 36 A. Aunque la información de este siniestro es bastante reducida, se sabe que más de 10 ambulancias llegaron al lugar de los hechos donde, por algunos videos aficionados se percibe que hubo heridos de gravedad que iban en la parte trasera de uno de los vehículos.

Se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades dando el parte de lesionados en este accidente, mismo que ya fue retirado de la zona y poco a poco se ha retomado la movilidad en el sector. Asimismo, TransMilenio deberá esclarecer los hechos que desencadenaron el fuerte choque y determinar si hay culpabilidad de uno de los conductores o si, por el contrario, hubo una falla en uno de los automotores.

Revelan el rostro del hombre que habría agredido a Jaime Esteban Moreno y no había sido identificado

En uno de los videos que se conocen del hecho, se evidencia que el sujeto lanzó al piso con una patada a Jaime Esteban Moreno y posteriormente le dieron golpes en el rostro y en la cabeza con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya está capturado.

De acuerdo con Diario, los testigos y los videos permiten establecer que se trata de un hombre de negro, cuya fotografía publicó El Reporte Coronell, y que sería un vendedor de perros calientes del sector de San Victorino. La imagen del hombre, que tendría 23 años, y sería de nacionalidad venezolana, se publicó en las redes sociales.

En los videos aparecería discutiendo con la mujer del disfraz azul después de la golpiza y se fueron caminando con Suárez Ortiz, mientras el estudiante de Los Andes se desangraba en una esquina.