El Metro de Bogotá ya tuvo su primer accidente: tres vagones resultaron afectados

Un incidente vial en territorio chino afectó el transporte del cuarto tren del Metro de Bogotá, durante su traslado entre la ciudad de Changchun y el puerto de Qingdao. Según confirmaron la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el concesionario Metro Línea 1 (ML1), tres de los seis vagones sufrieron daños tras la colisión entre dos vehículos de carga.

El siniestro ocurrió el 30 de octubre a las 12:20 p. m. (hora local), cuando los vagones eran transportados por carretera en camabajas. Aunque el choque no dejó heridos, los daños estructurales llevaron a que las autoridades decidieran devolver todos los coches a la fábrica en Changchun para una evaluación técnica completa.

La empresa Metro y concesionario activan plan de contingencia

En un comunicado, ML1 informó que, luego de una revisión inicial, se ordenó el retorno de los seis vagones a la planta para diagnosticar su condición y garantizar la seguridad del material rodante. El concesionario también indicó que dio una instrucción expresa al contratista para formular un plan de contingencia inmediato, con el objetivo de evitar retrasos en el cronograma de entrega de trenes.

“Metro Línea 1 ha activado todos los mecanismos contractuales disponibles para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y mitigar los impactos derivados del accidente”, señaló la compañía.

Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá lamentó lo sucedido y manifestó su confianza en que el concesionario “pueda sortear satisfactoriamente, y en el menor tiempo posible, esta difícil situación”.

El cronograma de entrega no se verá afectado

A pesar del incidente, las autoridades del proyecto confirmaron que el cronograma de entrega de trenes se mantiene sin cambios. Está previsto que, antes de finalizar el año, Bogotá reciba cuatro trenes completos, cada uno compuesto por seis vagones.

Hasta el momento, dos trenes ya se encuentran en la capital, tras llegar el 11 de septiembre y el 18 de octubre respectivamente. Ambos están almacenados en el patio taller de Bosa, donde se adelantan las pruebas técnicas y de integración.

El concesionario también ratificó que el embarque marítimo del quinto tren se mantiene programado para el 21 de noviembre, y no se verá afectado por el accidente del cuarto tren.

El proyecto del Metro de Bogotá, considerado la obra de infraestructura más importante en la historia reciente de la ciudad, continúa avanzando en su fase de entrega de material rodante, pese a los imprevistos logísticos ocurridos en China.

Con este nuevo desafío superado, la Empresa Metro y el concesionario Metro Línea 1 reafirmaron su compromiso con la ciudad y con el cumplimiento de las metas trazadas para 2025.