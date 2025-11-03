¿Qué se sabe sobre el caso del militar retirado que les disparó a su expareja y a su propio hijo en Pasto?

Recientemente se conoció un grave caso de violencia de género en la ciudad de Pasto, capital de Nariño, donde un coronel retirado del Ejército les disparó a su expareja y a su propio hijo mientras se encontraban en una pizzería. Luego, decidió dispararse en la cabeza.

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles del crimen. Entre otras cosas, se reveló el nombre del militar en retiro, quien fue identificado como Ariel Mora Rodríguez.

Al parecer, Mora Rodríguez llegó a la pizzería ubicada en la avenida de Los Estudiantes de Pasto en la noche del pasado viernes 31 de octubre portando un arma de fuego. Allí habría citado a su expareja y a su hijo.

De manera insospechada, el feminicida desenfundó su arma y disparó contra su exesposa, de 44 años, y su propio hijo, un joven de 27 años. Después de ejecutar el crimen se disparó él mismo en la cabeza.

La mujer y su hijo fueron trasladados poco después al Hospital Universitario Departamental de Nariño. Sin embargo, ambos fallecieron unas horas más tarde.

Adicionalmente, se conoció que el caso está siendo trabajado como un feminicidio por parte de las autoridades judiciales.

Alcaldía de Pasto lamentó lo ocurrido

Entre tanto, la Alcaldía de Pasto emitió un comunicado de prensa lamentando lo ocurrido y advirtió que sigue trabajando por la lucha contra la violencia de género en la ciudad.

“Desde la Alcaldía reiteramos nuestro compromiso con la prevención le lados las formas de violencia, en especial aquella que afecto la vida e integridad de las mujeres. Hacemos un llamado urgente a la tolerancia, al respeto y a la resolución pacífica de los conflictos, pilares fundamentales para la convivencia y la paz en nuestra ciudad”, señaló la administración municipal.