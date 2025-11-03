Policía capturó a un sujeto que estaba disparando al aire en Kennedy: tenía antecedentes por homicidio

En la mañana de este lunes festivo 3 de noviembre la Policía Metropolitana de Bogotá informó que tuvo que detener a un hombre que había disparado al aire en el suroccidente de la capital.

“En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través de uniformados de la Estación de Policía Kennedy, capturó a un ciudadano por los delitos de porte, tráfico y tenencia de armas de fuego, y violencia contra servidor público”, informó la institución en un comunicado de prensa oficial compartido en las últimas horas.

De acuerdo con el relato compartido por la Policía, los hechos ocurrieron específicamente en el barrio María Paz. Los uniformados estaban haciendo labores de registro y control cuando observaron a un hombre que supuestamente estaba intimidando a varias personas. Cuando los policías le llamaron la atención, no siguió sus órdenes y empezó a disparar un arma de fuego que tenía en su poder.

“Gracias a la oportuna reacción policial, se logró controlar la situación y evitar una tragedia. El hombre fue reducido tras un breve forcejeo, durante el cual agredió a uno de los uniformados. En el registro posterior, se le incautó un arma de fuego tipo revólver”, indicó la Policía.

Después de su detención, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, dieron a conocer que tenía un extenso historial de antecedentes penales por homicidio y hurto calificado y agravado.

Incluso encontraron que ya tenía una orden judicial vigente por homicidio.

Aumentó la incautación de armas de fuego ilegales en Kennedy

Así mismo, se conoció que solo en lo que va de este año, en la localidad de Kennedy han sido incautadas 147 armas de fuego ilegales. Incluso advirtieron que hubo un incremento del 12 % en comparación con las cifras del mismo período del 2024.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reafirma su compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123″, concluyó la Fuerza Pública en su comunicado de prensa.