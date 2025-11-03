Petro inaugura nueva embajada en Qatar: “Es para tejer lazos con el mundo árabe, la ciencia y el comercio”

El presidente Gustavo Petro inauguró este lunes la Embajada de Colombia en Doha (Qatar), destacando que la sede diplomática tiene como fin robustecer los lazos con el pueblo árabe. Además, fustigó los ataques con misiles que cobraron la vida o generaron amputaciones en los niños de la Franja de Gaza.​

“Esta embajada que aquí inauguramos es para tejer con el mundo árabe, tejer con el mundo qatarí, concretamente tejer en la literatura, en el arte, en la cultura, en el comercio, que aquí será escenario de debates, de conversaciones, de encuentros”, enfatizó.

Agregó que “tejer es encontrar los corazones, los cerebros, la ciencia y los sentimientos”. En ese contexto, el mandatario hizo un llamado a que prevalezca el diálogo entre las civilizaciones.

“El diálogo de civilizaciones es tejer los corazones de la humanidad para que haya paz y vida, bajo la ciencia, porque el choque de civilizaciones es el tejido para que los dueños de los misiles terminen matando niños”, manifestó el jefe de Estado.

En la misma línea, frente al conflicto en la Franja de Gaza afirmó que es necesario romper el círculo de odio y de violencia para “consolidar la paz, la paz dentro de Colombia, la paz entre Palestina e Israel, la paz del Medio Oriente”.

“Aquí implica tejer entre pueblos o religiones diferentes, israelíes y palestinos, después de la masacre. Cómo lograr que las nuevas generaciones, las actuales no vayan a dejar nacer el odio y la venganza, porque si no el círculo continúa y continúa por generaciones”, aseveró.

Además, se refirió a la tensa situación en el Caribe por las operaciones militares: “Nosotros queremos que el Caribe sea zona de paz, que no se invada por potencias extranjeras como antaño, que por hacer eso terminó el Caribe levantando las banderas de la libertad, enseñándole al mundo libertades y democracia”.

Finalmente, el presidente Petro puntualizó: “Queremos un mundo en que el ruido de los carros cese, para que en las ciudades se oiga el ruido de las carcajadas de los niños. Esa es la paz, esa es una mejor humanidad”.

La inauguración de la Embajada en Qatar se suma a las ya inauguradas en Egipto y otras partes del mundo, dentro de la estrategia de ampliación de la representación diplomática nacional y fortalecer lazos con otras civilizaciones.