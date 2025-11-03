Carro bomba explotó en Suárez, Cauca, dejando dos civiles muertos y tres personas heridas

En la madrugada de este lunes 3 de noviembre, habitantes del municipio de Suárez, Cauca, vivieron momentos de terror luego de que un carro bomba explotara sobre un hotel que quedaba cerca a la estación de Policía. En redes sociales, los residentes de la zona, grabaron el atentado y los daños que ocasionó.

Se ha conocido preliminarmente que ataque ha dejado hasta el momento a dos personas muertas y tres más heridas.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, amplió la información e incluso dio a conocer la suma de dinero que dará como recompensa para quien ayude a dar información sobre los responsables.

“Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía. Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, escribió el funcionario quien agregó:

“Ofrecemos hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar hechos similares. Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección. En este momento estamos reunidos con la cúpula militar y policial, y luego lo haremos con autoridades regionales, para fortalecer las operaciones que estamos adelantando en suroccidente, en Valle, Cauca y Nariño, donde hemos neutralizado a 724 integrantes de los GAO (23% más que en el 2024)”.

Además de las víctimas fatales y los heridos, la explosión dejó fuertes daños estructurales en las viviendas y comercios del sector. Incluso, donde se detonó el carro bomba, aún hay amenaza de que hayan explosivos.

En las últimas horas el alcalde del municipio reveló que los heridos son más, entre los que está una niña de 6 años. El mandatario señaló que la tragedia superó la capacidad de respuesta de los organismos de Suárez.

Las autoridades trabajan para esclarecer la identidad de las personas muertas, quienes estaban hospedándose en el hotel donde explotó el carro.