Anuncian millonaria recompensa después de que Benedetti expuso drones que sobrevolaban su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al país en las últimas horas, cuando afirmó que había visto drones sobrevolando su casa, lo cual generó preocupación en la opinión pública.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. TODO lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia“, explicó Benedetti en un trino publicado durante la tarde del domingo 2 de noviembre.

Unas horas después, el ministro del Interior confirmó que había radicado la denuncia y señaló que, en su opinión, las intenciones criminales estarían claras, pues apuntarían a hacerles daño a él y a su familia. Incluso indicó que no solo lo estaban rondando los drones, sino también un vehículo particular.

“Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, puntualizó Benedetti.

Ministro de Defensa ofreció recompensa de $1.000 millones

Las autoridades se han tomado muy en serio los señalamientos que hizo Benedetti a través de sus redes sociales oficiales. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió en su cuenta en la red social X que la denuncia de Benedetti está siendo atendida con diligencia.

Además, confirmó que están ofreciendo una millonaria recompensa para quien tenga información sobre planes que pretendan atentar contra la vida de altos funcionarios o precandidatos presidenciales.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias. Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera que sea su ideología o posición política, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos suministre información que permita salvar vidas. Absoluta reserva”, advirtió el ministro de Defensa en X.