Video de cámara de seguridad habría delatado a hermanos señalados de asesinar a un campesino en Huila

Esta es la foto de uno de los hermanos judicializados

En la mañana de este domingo 2 de noviembre la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado de prensa en el que informó la judicialización de dos hermanos presuntamente involucrados en el crimen de un campesino en el departamento del Huila.

La víctima fue identificada como Isidoro Bautista Ortiz, un reconocido líder campesino que se encontraba en el casco urbano del municipio de Campoalegre, Huila, el 17 de noviembre del año pasado cuando habría sido asesinado.

Tras adelantar una exhaustiva investigación, la Fiscalía judicializó a los hermanos Luis Felipe y Álvaro Iván Sánchez Montaña por su presunta participación en el crimen.

“Estos dos hombres son señalados de llegar a bordo de una motocicleta a un establecimiento de comercio en el que se encontraba la víctima y dispararle hasta causarle la muerte. Los elementos materiales probatorios indican que los hermanos Sánchez Montaña habrían preguntado inicialmente por un habitante con el que supuestamente tuvieron un altercado previo. Al no encontrarlo, y en retaliación, habrían atacado al líder campesino, que era el tío de la persona que buscaban”, explicó la Fiscalía en su comunicado.

Así mismo, se conoció que el ataque armado quedó grabado en un video de una cámara de seguridad.

Solo uno de los presuntos atacantes aceptó cargos

En su pronunciamiento, el ente investigador advirtió que los dos presuntos atacantes del campesino fueron detenidos en una acción articulada con uniformados de la Policía Nacional. La diligencia se dio en zona urbana de Campoalegre.

“Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Luis Felipe aceptó los cargos, mientras que Álvaro Iván Sánchez Montaña los rechazó. Por disposición del juez de control de garantías, los dos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó el ente investigador.