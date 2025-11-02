Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno del municipio de Miranda, Cauca

La inseguridad que afecta al departamento del Cauca no para. En las últimas horas se conoció que fue secuestrado el esposo de Isabel Cristina Cardona, quien se desempeña como la secretaria de Gobierno del municipio de Miranda. El hombre fue identificado como Carlos Fernando Caicedo Duque y es reconocido en la región por su trabajo como empresario al frente de una empresa de transporte intermunicipal.

De acuerdo con una de las versiones, que fue compartida por la emisora radial La FM, la secretaria de Gobierno se estaba movilizando en una camioneta por la avenida Centenario junto a su esposo cuando fueron interceptados por hombres armados. Los sujetos los amedrentaron y los habrían obligado a bajar del vehículo.

“Ambos llegaban al municipio y había una camioneta, pero no sospechaban nada, luego, cuando se bajaron, les hicieron el cambiazo y se llevaron al esposo de la Secretaria de Gobierno hacia el municipio de Corinto, según lo que ella me indicó”, sostuvo el alcalde de Miranda, Walter Zuñiga, citado por La FM.

Después de que se conoció la grave comisión de este delito, la Alcaldía de Miranda emitió un comunicado de prensa en el que rechazó estos hechos. Además, la administración municipal exigió su pronta liberación por parte de sus captores.

Un joven también fue secuestrado en Miranda en septiembre pasado

Este no es, sin embargo, el único caso de secuestro que se ha registrado en el municipio de Miranda durante las últimas semanas. De hecho, en septiembre pasado un menor de 17 años fue retenido ilegalmente por hombres armados y solo fue liberado 10 días más tarde.

El joven es hijo del gerente de la Licorera del Cauca y su desaparición fue ampliamente rechazada por la opinión pública.