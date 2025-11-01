Urgente: Falabella reportó el hallazgo de petardos explosivos en tres de sus tiendas en Bogotá

Falabella reportó el hallazgo de artefactos explosivos en tres de sus tiendas en Bogotá

La empresa Falabella emitió un comunicado de prensa en la tarde de este sábado 1 de noviembre para informar que en tres de sus tiendas de Bogotá fueron hallados petardos explosivos.

“Falabella de Colombia S.A. informa a la opinión pública que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de hoy 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en nuestras tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en la ciudad de Bogotá”, indicó la empresa en su pronunciamiento oficial.

En efecto, en redes sociales varios usuarios hicieron publicaciones manifestando su asombro debido a que las tiendas de esta importante marca se encontraban cerradas.

De hecho, PUBLIMETRO conoció que no solo cerraron temporalmente las tiendas en las cuales se hallaron los artefactos, sino que tuvieron que cerrar otros puntos de venta mientras se hacían las verificaciones correspondientes.

“Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, agregó Falabella.

¿Qué dijo Falabella sobre el cierre temporal de algunas tiendas?

Así mismo, señalaron que con el fin de priorizar la seguridad de los clientes y los colaboradores, activaron los protocolos necesarios para garantizar su bienestar de la mano de sus equipos y en coordinación con las autoridades.

Sin embargo, agregaron que en este momento todas sus operaciones se desarrollan con normalidad.

“Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad”, concluyó Falabella en su comunicado de prensa.