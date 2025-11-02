“Sé que habla mucho con Uribe”: Íngrid Betancourt generó controversia porque ‘echó al agua’ a Sergio Fajardo

Recientemente el expresidente Álvaro Uribe y la lideresa política Íngrid Betancourt sostuvieron una reunión que ha dado mucho de qué hablar. Sobre todo, por las declaraciones que dio Betancourt después de ese encuentro. Entre otras cosas, reveló un dato que desató controversia: según ella, el precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo conversa con frecuencia con el expresidente Uribe.

“Sé que Fajardo habla mucho con Uribe”, fueron las palabras que dijo Íngrid Betancourt en conversación con la emisora Blu Radio. En ese sentido, también advirtió que están esperando que Fajardo defina qué rumbo tomará de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Las declaraciones de la jefe natural del partido Verde Oxígeno han generado una auténtica ola de comentarios, pues Fajardo se ha convertido en una de las figuras políticas de centro más importantes durante los últimos años y su nombre ha vuelto a sonar para los comicios del próximo año.

Así mismo, Fajardo se ha desmarcado en múltiples ocasiones del uribismo y ha sido más cercano a otras figuras políticas que más bien se acercan al llamado ‘antiuribismo’, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien también se está perfilando como una figura importante para el centro en la antesala de este proceso electoral.

El partido de Íngrid Betancourt le dio el aval a Juan Carlos Pinzón

Tras la reunión con Uribe, Íngrid Betancourt ha hecho múltiples pronunciamientos sobre la necesidad de buscar unidad para enfrentarse a los aspirantes presidenciales que buscan enarbolar las banderas del actual presidente Gustavo Petro.

“No aceptamos convertir a Colombia en un paraíso para delincuentes. Con Álvaro Uribe hablamos de todo, desde mi gratitud por la esperanza que genera la candidatura de Juan Carlos Pinzón hasta del trabajo de unión para rescatar a Colombia y ganar con la/el mejor en primera vuelta. Mientras Petro urde para acabar la democracia, Uribe la defiende”, señaló Betancourt en una publicación de X.

Con sus palabras se refirió a una reciente decisión que tomó el partido Verde Oxígeno para darle aval al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para ser candidato presidencial.