Reportan presunto robo a las afueras del concierto de Shakira en Bogotá

El concierto que protagonizó Shakira en el Vive Claro de Bogotá durante la noche de este sábado 1 de noviembre dejó encantados a sus fans en la capital. Sin embargo, a las afueras del evento se registró un complejo hecho de orden público.

PUBLIMETRO captó el momento en el que un hombre fue señalado de cometer un presunto robo contra uno de los asistentes del evento.

De acuerdo con testigos del hecho, el sujeto le habría intentado robar el celular a otro hombre, que de inmediato se dio cuenta de lo ocurrido. Gestores de Convivencia de la Secretaría de Gobierno que se encontraban en el lugar tuvieron que interceder y poco después llegó un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El sujeto vestía con una chaqueta negra y un jean azul oscuro. Cuando la Policía logró detenerlo, se encontraba sin zapatos y había sido atacado por otros ciudadanos. Al parecer, los uniformados tuvieron que llevárselo para evitar que la comunidad hiciera justicia por mano propia.

“Qué ciudad tan hermosa”: Shakira se disfrazó y celebró el Halloween en Bogotá

Más allá del percance que se registró a las afueras del concierto en Bogotá, la artista barranquillera dio un show que dejó grandes momentos para los fans en la capital. Además, en medio del evento, la cantante hizo una revelación que causó asombro sobre la forma en la que celebró el 31 de octubre.

"Ayer era Halloween. Me disfracé de María Antonieta y salí con mis hijos a pedir dulces por Bogotá… Qué ciudad tan hermosa", aseguró Shakira desde la tarima.

En efecto, en redes sociales se hicieron virales las fotografías de Shakira disfrazada y posando junto a sus hijos y fans en medio de la noche bogotana.