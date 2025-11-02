Policías detuvieron vehículo que iba a alta velocidad por Kennedy y le encontraron extraña arma de fuego

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que dos hombres fueron capturados en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“En el marco de las acciones de patrullaje y control adelantadas por uniformados de la Estación de Policía Kennedy, se logró la captura de dos personas que portaban un arma de fuego ilegal tipo lapicero”, indicó la Policía de Bogotá en un comunicado de prensa publicado en la mañana de este domingo 2 de noviembre.

De acuerdo con el relato compartido por la Fuerza Pública, los policías estaban realizando labores de patrullaje cuando en el sector de La Rivera cuando se encontraron con un vehículo que se desplazaba a gran velocidad.

Cuando intentaron detener el carro, algunos ocupantes del automotor se bajaron e intentaron escaparse de las autoridades. Sin embargo, dos de ellos fueron alcanzados por los policías.

El insólito hallazgo de la Policía

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, “durante el registro al vehículo, los uniformados hallaron un elemento tipo lapicero, calibre 22 adaptado como arma de fuego, con dos cartuchos, el cual fue incautado como material probatorio”.

Así mismo, indicaron que los dos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“Es de resaltar que, en lo corrido del año 2025, la Estación de Policía Kennedy ha logrado la incautación de 154 armas de fuego, lo que representa un incremento del 11 %, equivalente a 14 armas más en comparación con el año anterior. Asimismo, se han realizado más de 2.830 capturas por diferentes delitos”, concluyó la Policía en su comunicado de prensa.