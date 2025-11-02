Formulan pliego de cargos contra Policía que habría causado un grave accidente en Bucaramanga

Por medio de un comunicado de prensa publicado en la mañana de este domingo 2 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación dio nuevos detalles sobre el caso del uniformado de la Policía Nacional señalado de estrellarse en una moto cuando se encontraba circulando por una vía de Bucaramanga, capital de Santander.

“La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), Carlos Steven Cantor Sánchez, por presuntamente ocasionar un accidente de tránsito y huir del lugar de los hechos", informó el ente de control en su pronunciamiento oficial.

Entre tanto, señaló que el Ministerio Público tratará de determinar si, en efecto, Cantor Sánchez se habría estrellado con otro vehículo mientras manejaba su motocicleta en el barrio Buenos Aires de Bucaramanga causando un grave accidente que dejó daños materiales y varias personas heridas.

También investigan si el uniformado de la Policía estaba ebrio tras el accidente

Además, intentará establecer si se encontraba en grado 3 de embriaguez. Los hechos, de acuerdo con la información compartida por la Procuraduría, se habrían presentado durante el año pasado. Como resultado, dos adultos y un menor de edad resultaron lesionados.

En vista de estos hechos, se conoció que la Procuraduría Provincial de Bucaramanga está haciendo verificaciones para esclarecer “si el uniformado, quien fungía para la época de los hechos como conductor del grupo de auxiliares, vulneró los principios de moralidad y responsabilidad establecidos en la ley”.

Así mismo, el ente de control indicó que las acciones presuntamente cometidas por el uniformado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fueron calificadas como una presunta falta gravísima a título de dolo.