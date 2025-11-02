Ocupantes del carro que causó fatal accidente en Bogotá contaron su versión: aseguran que no iban conduciendo

En las últimas horas reapareció la pareja que se encontraba en el carro que protagonizó el fatal accidente sobre la avenida Mutis el pasado 31 de octubre. El siniestro vial dejó dos motociclistas muertos y generó indignación nacional.

Por medio de un comunicado oficial, Edwin Delgado y Camila Bermúdez dieron su versión sobre lo ocurrido en la avenida Mutis durante la mañana del 31 de octubre. Entre otras cosas, manifestaron sus condolencias a las familias de las víctimas que fallecieron en el grave accidente de tránsito.

De acuerdo con su relato, salieron en su carro sobre las 11 de la noche para participar en una caravana de Halloween. Tomaron la decisión de ingerir licor, por lo cual decidieron llamar a un hombre llamado Rubén Romero, quien al parecer habría estado conduciendo el vehículo cuando ocurrió el accidente.

En su comunicado, señalan que Romero fungió el rol de conductor elegido y confiaron en él porque en múltiples ocasiones les había lavado el carro y tenía experiencia en el manejo de distintos vehículos. Señalaron que les dolía mencionarlo y exponerlo, pero advirtieron que tenían la intención de aclarar lo ocurrido. Entre otras cosas, indicaron que sus rostros han sido expuestos en múltiples ocasiones como si fueran los presuntos responsables del siniestro vial.

Así habría ocurrido el accidente

La versión de Delgado apunta a que sobre las 2:30 de la mañana del sábado le entregó el carro a Romero para que lo lavara y lo llevara hasta su casa junto a su novia.

“El señor Rubén se fue y nos recogió a las 5:54 a.m. del bar, también tengo evidencias donde se muestra efectivamente que él nos recoge se puede ver que me subo en la parte de atrás, él no estaba ebrio, no estaba con nosotros”, explicó la pareja en el comunicado.

En el pronunciamiento, la pareja reconoció que sí estaban en estado de embriaguez, pero ninguno de los dos estaba al volante. De hecho, advirtieron que esa era la razón por la cual Rubén los estaba llevando.

“Camila y yo (Edwin) nos quedamos dormidos y es cuando se presenta el trágico y lastimoso accidente el cual yo desperté cuando el carro ya estaba volcando como pude salí del vehículo por la puerta de atrás me salgo y lo primero que trato de hacer es sacar a mi novia por la parte de adelante porque ella quedo en la mitad del carro y como estaba roto el vidrio logre sacarla por la izquierda del lado del conductor (SIC)”, señaló la pareja en su comunicado.

En ese momento, indicaron, varias personas llegaron y empezaron a señalarlos como responsables del accidente. Incluso advirtieron que habrían intentado robarlos.

En cuanto al conductor, sostuvieron que le perdieron la pista, pues ya no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo llamaron al celular y tampoco respondió. Lamentablemente, fue él quien huyó del lugar del accidente y por ello las autoridades lo están buscando.

Según su versión, intentaron subirse al carro otra vez a raíz de que ignoraban que el accidente había dejado otras personas heridas. Esto molestó aún más a la comunidad, que los obligó a bajarse.

Sin embargo, señalaron que atendieron en todo momento el llamado de las autoridades y después de que llegó la Policía no intentaron huir.