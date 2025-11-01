Fiscal reveló testimonio del amigo del estudiante de la U. de Los Andes fallecido: “Botaba sangre por nariz y boca”

La Fiscalía General de la Nación adelantó en las últimas horas la legalización de la captura de Juan Carlos Suárez, señalado de ser uno de los presuntos atacantes de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes fallecido en las últimas horas. En medio de la diligencia judicial, la fiscal que asumió el caso reveló el testimonio del amigo que se encontraba junto a Jaime Esteban.

El joven de 20 años habría sido golpeado en varias oportunidades por sus agresores, según la hipótesis que reveló el ente investigador.

Según el relato del amigo, habían tenido un altercado a las afueras de una discoteca con un grupo de dos hombres y dos mujeres. En vista de lo ocurrido, habrían llegado a paso rápido a la esquina de la calle 64 con carrera 15, donde fueron interceptados otra vez. El amigo de Jaime Esteban indicó que dos hombres golpearon al joven hasta que lo tumbaron al piso.

“Ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul decían que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo”, leyó la fiscal a partir del testimonio del amigo de Jaime Esteban.

Las otras dos capturadas, que el testigo mencionó en su relato, fueron identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

Amigo de Jaime Esteban señaló que él se estaba ahogando con su propia sangre

El amigo de Jaime Esteban también se refirió al grave estado de salud en el que quedó su compañero a raíz de la brutal agresión que sufrió.

“Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado. Botaba sangre por nariz y boca. En ese momento, el vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía, mientras yo ayudaba a mi amigo Jaime, que se encontraba ahogándose con su propia sangre”, señaló el testigo, según indicó la fiscal del caso.