Petro anunció que Colombia apoyará a Egipto y países mediadores en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina

“Me siento muy contento del enorme cariño que el pueblo egipcio tiene por Colombia, dada su posición en contra del genocidio en Palestina. Ayudaremos a Egipto y los países mediadores, incluido EEUU, en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina”.

Así lo aseguró el jefe de Estado, Gustavo Petro en su cuenta de X​, donde se refirió a la reunión bilateral que sostuvo con el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi en el marco de la visita de trabajo que adelanta en esta nación.

Lea también: Gobierno Petro se puso del lado de los motociclistas en Bogotá y le envió contundente carta a Galán

En su publicación, el mandatario colombiano anunció que Colombia participará “con su fuerza pública y sus recursos en la reconstrucción de Gaza. Queremos que Colombia ayude a través de su estado y su sociedad con prótesis para extremidades de niños, niñas y adultos con sus avances mecatrónicos e impresión 3D”.

“Colombia como miembro electo por inmensa mayoría de las Naciones del mundo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuará con la máxima sabiduría en el conflicto/genocidio de Sudán y en el conflicto sobre el agua en el nacimiento del rio Nilo entre Etiopía y Egipto. El río Nilo pierde capacidad en contener agua dulce debido a la crisis climática, mientras crece una población de 150 millones de personas”, dijo.

Con respecto a la presencia de mercenarios colombianos en diferentes conflictos, el presidente Petro aseguró que el país perseguirá a estas personas y “se articulará la policía colombiana con la policía egipcia y árabe en general para lograr cero mafias en drogas, cero trata, cero mercenarios que es una forma de trata”.

En materia de acuerdos comerciales, anunció que habrá un impulso a “nuestra industria textil de manera multinacional: algodón y telas egipcias ojalá con inversión de empresariado colombiano, llamo especialmente a la comunidad árabe/ de Maicao y el país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección de calidad en el país y aumento sustancial de puestos de trabajo”.

Adicionalmente, en el esfuerzo que impulsa Colombia en la lucha contra la crisis climática, manifestó que se realizará una “articulación multinacional para producir paneles solares y energías limpias en empresas comunes”.