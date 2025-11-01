Juan Manuel Galán aseguró que mantendría relaciones con el régimen de Maduro y también con el Estado de Israel

El precandidato presidencial y exsenador Juan Manuel Galán aseguró que estaría dispuesto a mantener relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y también a retomarlas con el Estado de Israel, aunque señaló que sí reconoce lo ocurrido en Gaza como un genocidio.

En diálogo con PUBLIMETRO, Galán aseguró que la razón por la cual estaría a favor de preservar la diplomacia con el gobierno de Venezuela son los ciudadanos que viven en la zona fronteriza y que se benefician a diario de estas relaciones entre los dos países.

El precandidato señaló que mantendría “relaciones con Venezuela por los 2 millones de colombianos que viven del intercambio comercial y que serían los principales afectados”. No obstante, advirtió que también estaría de acuerdo con “trabajar todos los escenarios” con el fin de que haya una transición democrática que dé a luz a unas elecciones libres en el país vecino.

Galán aseguró que las relaciones con Israel son claves

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a condenar el genocidio que se está presentando en Gaza, contestó afirmativamente. Sin embargo, señaló que también debería haber un rechazo a Hamás, que es el grupo armado que está gobernando en la Franja de Gaza. Eso sí, dejó claro que estaría abierto a retomar las relaciones con Israel, que se han roto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Colombia sí necesita restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, porque eso tiene que ver con la seguridad. El fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia depende de las relaciones con Israel, los equipos de comunicaciones de la Policía y del Ejército dependen de Israel, los aviones Kfir dependen de Israel, el fusil Galil que usan las fuerzas militares de Colombia, el cañón es patentado por Israel”, sostuvo Galán.

(Lea también: Hugo Ospina, líder de los taxistas, propuso ponerles pico y placa a las motos en Bogotá: “todos debemos contribuir”).

Adicionalmente, indicó que la tensión diplomática con Israel también ha afectado las relaciones con Estados Unidos.