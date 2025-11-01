Condenan a 43 años de prisión al hombre que cometió un feminicidio contra una joven de 15 años en Chocontá

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó a Marco Antonio Parra Rodríguez a 43 años y 9 meses de prisión, por causarle la muerte a una menor de 15 años, el pasado 12 de marzo en zona rural de Chocontá (Cundinamarca).

El hombre fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.

En el curso del proceso, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cundinamarca, fueron recopilados videos de cámaras de seguridad y otras pruebas que dan cuenta de que Parra Rodríguez abordó a la víctima en la vereda Pueblo Viejo Alto y la condujo a un área boscosa donde las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente.

Las verificaciones realizadas en el lugar permitieron hallar una prenda de vestir, un bolso y un teléfono celular que pertenecían al hoy sentenciado. Además, la prueba pericial de ADN acreditó que el material genético hallado en el cuerpo de la joven correspondía a Parra Rodríguez. Estos elementos reafirmaron la teoría de que el hombre fue la última persona que tuvo contacto con la menor de edad.

Presunto responsable de agredir sexualmente a su hija menor de edad en Soacha, fue enviado a la cárcel

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que habría abusado sexualmente de su hija en Soacha (Cundinamarca).

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos.

Labores de policía judicial evidenciaron que el hombre habría aprovechado la ausencia de la mamá de la menor de edad de 9 años para someterla a todo tipo de vejámenes sexuales en tres oportunidades. Los hechos se registraron entre marzo de 2024 y agosto de este año, en viviendas de Bosa y Soacha (Cundinamarca).

El hombre fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijin de la Policía Nacional, en vía pública de Soacha (Cundinamarca).