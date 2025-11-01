Capturan a presuntos integrantes de una red de trata de personas, quienes explotaban sexualmente a mujeres

En Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), una pareja de ciudadanos venezolanos y un colombiano presuntamente captaban a mujeres y les prometían ayuda económica y logística para salir del país y viajar a Oriente Medio. En por lo menos tres casos, ocurridos entre julio de 2023 y octubre de 2025, las jóvenes que creyeron en los ofrecimientos, llegaron a Baréin donde fueron sometidas a malos tratos y a realizar actividades de tipo sexual.

Lea también: Habla hermano de la mujer víctima de fatal accidente en la avenida Mutis: “se veían unas botellas de licor”

Los extranjeros, identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas, y Enrique Quijano Ramírez, fueron capturados por unidades de la Dijin de la Policía Nacional en Cali. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los imputó por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que no aceptaron.

Los procesados serían los encargados de contactar a las víctimas y comprometerse a asumir el costo de sus tiquetes aéreos, visados y desplazamientos para garantizar su traslado a Emiratos Árabes. Sin embargo, las mujeres en realidad volaban a Baréin, donde otros señalados integrantes de la red las despojaban de sus pasaportes, sometían a malos tratos y les imponían una deuda de 10.000 dólares, la cual debían cubrir ejerciendo servicios sexuales. Todo esto ocurría en medio de amenazas de ser denunciadas ante las autoridades de ese país para que las capturaran y procesaran por prostitución.

Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros permanecerán en centro carcelario; mientras que Quijano Ramírez deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.