“Ridículo”: Peñalosa se fue contra Petro porque dijo que el Metro de Bogotá no tenía diseños

Enrique Peñalosa le respondió a Petro por decir que el Metro de Bogotá no tenía diseños

A través de las redes sociales el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, publicó un video para responderle al presidente Gustavo Petro, que en medio de un reciente consejo de ministros que fue televisado, en el que le llamó la atención a la ministra de Transporte Mafe Rojas, porque no había ejecutado su propuesta de trenes.

Lo que llamó la atención del precandidato es que el presidente dentro del regaño aseguró que él hizo el metro de Bogotá sin diseños.

Petro aseguró que Peñalosa sacó adelante el metro de Bogotá sin tener diseños

“Petro en uno de sus consejos de ministros televisados regaña a su ministra de transporte porque sus proyectos de tren no van a quedar en nada. Entonces le dice que Peñalosa sí hizo el metro elevado porque es que lo hicimos sin diseño”, dijo Peñalosa.

En el mismo video incluyó el momento en el que el presidente dijo: “lo que hizo Peñalosa para adelantar rápidamente su metro elevado, no tenían diseños, entonces tapó eso con un contrato que incluyera diseños y construcción”.

“Ridículo. ¿Ustedes creen que el Banco Mundial, el Banco interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones hubieran financiado un proyecto de miles de millones de dólares, sin estudios? Tan bien diseñado y tan bien estructurado lo hicimos que ni Claudia López que lo demandó para matarlo y él que como presidente hizo todo lo posible para matarlo, y es el megaproyecto que se ha hecho en Colombia, que ha cumplido más que cualquier otro, milimétricamente, con todos los programas de construcción, va avanzando al milímetro, porque lo hicimos muy bien", dijo el precandidato.

Al finalizar, dijo que “en sus pataleos de ahogado, venir a decir que es que hicimos el Metro para que le llevara pasajeros al TransMilenio, es otra ridiculez”.