Trabajador del Metro de Bogotá, sacó lo ‘coleto’ y bailó champeta mientras manipulaba maquinaria

El Metro de Bogotá es actualmente el proyecto de infraestructura más ambicioso y emblemático de Colombia. Esta primera línea, cuyo inicio de operaciones está previsto para septiembre de 2026, contará con un viaducto elevado de aproximadamente 23,9 kilómetros que recorrerá desde la localidad de Bosa hasta la Calle 72. Justamente, en medio de estas obras se hizo viral el video de uno de sus trabajadores que hace un jocoso baile de champeta mientras manipula una máquina.

El usuario de Tiktok ‘@the_dary310514′ fue el encargado de subir un clip en el que se ve a un trabajador de las obras del Metro, bailar este ritmo costeño mientras manipula una de las aplanadoras que se utiliza para nivelar el sueño; acción que fue complementada por uno de sus compañeros y que ya sobrepasó la barrera de las 770.000 reproducciones en la plataforma china.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Llegó a Colombia el segundo tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá: avanzan las pruebas para su puesta en marcha

Pisa suelo bogotano el primer tren del Metro de Bogotá. Metro de Bogotá (descargada 11 de septiembre de 2025) (Metro de Bogotá)

“De razón no han terminado el Metro”, El malambito efectivo cole", “Lo bueno fue que se hizo viral”, “Yo solo espero que este video no sea causal de despido de la persona que sale bailando en el video“, ”Podrán decir lo sea, pero el costeño dónde va pone ambiente", “Ese metro en manos de costeños lo tenemos dentro de 20 años”, y “Me parece algo irresponsable por parte del compañero que no soltó la máquina y unirse a la guachafa”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cómo son los trenes del Metro de Bogotá?

Según datos suministrados por el Distrito de Bogotá, los trenes que conformarán la primera línea del Metro capitalino destacan por su imponente tamaño y su gran capacidad. Cada uno tendrá una longitud de 135 metros, estará integrado por seis vagones y podrá transportar hasta 1.800 pasajeros por recorrido. Circularán en ambos sentidos sobre vías exclusivas, con una frecuencia aproximada de dos minutos y medio entre trenes, lo que permitirá una notable reducción en los tiempos de desplazamiento. Además, alcanzarán una velocidad promedio de 42 km/h y operarán completamente con energía eléctrica.