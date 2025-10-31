Reportan la caída de Nequi en pleno 31 de octubre previo a las fiestas de Halloween

Este viernes, 31 de octubre, usuarios de Nequi reportaron a través de las redes sociales que se cayó el servicio, justo antes de la celebración del Día de las Brujas o Halloween.

Los usuarios han intentado realizar transacciones y la aplicación no funciona, a algunos les aparece el mensaje en el que indican que están trabajando para estar disponibles pronto.

Nequi está caído el 31 de octubre

A través de X, antes Twitter son varios los usuarios que han reportado las fallas en el funcionamiento de la aplicación, incluso aseguran que ya muchos conductores de taxi no quieren recibir transferencias de este banco.

Además, reportan que esta es una situación repetitiva, que sucede cuando es quincena y que deja a muchas personas sin poder tener acceso a su dinero.

Algunos usuarios de internet comentaron diciendo: "Hoy me pueden asustar si uds sirvieran que asco de servicio la ley debería ponerles un tatequieto a uds y a Bancolombia hacen lo que les da la gana y nunca respetan a la gente. Con tanta plata que mueven y no pueden hacer unos aplicativos que funcionen? Porque los demás bancos si?“, ”será que un día funciona bien? Que asco de aplicación“, ”Otra vez @Bancolombia y @Nequi sin servir? Que basura de servicio, pero para cobrar si no se daña el servicio…" y “Ay noooo nequi, pasas caido".

PUBLIMETRO consultó con Nequi e indicaron que se trata de una intermitencia, que se está estabilizando y que no es de alto impacto.

Además, cabe recordar que ya habían avisado del mantenimiento programado que tienen para el próximo martes, 4 de noviembre, entre las 2 a. m. y las 3 a. m., por lo que durante ese periodo, el ingreso a la app estará temporalmente suspendido mientras los equipos técnicos ejecutan las actualizaciones necesarias.

NOTICIA EN DESARROLLO...