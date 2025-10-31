“Quitar el parrillero, no quita el homicidio”: Petro critica la medida de Galán contra los motociclistas

El decreto por parte de la Alcaldía de Bogotá, sobre restricciones para motociclistas de la ciudad durante este Halloween y puente festivo, generó todo tipo de reacciones y rechazos tanto de políticos como de la ciudadanía en general.

Precisamente, el gremio de moteros salió este jueves 30 de octubre y realizó manifestaciones en las principales vías de la capital colombiana, lo que generó complicaciones de movilidad.

El presidente Gustavo Petro, quien aún no regresa de su viaje a Arabia Saudita, se pronunció respecto a la medida en sus redes sociales, expresando:

“En Bogotá, quitar el parrillero, no quita el homicidio”.

De esta manera, el mandatario dejó claro que no comparte la decisión de Galán, quien incluso ante las movilizaciones, dejó en claro que no cederá en su medida.

Carlos Fernando Galán mantiene restricciones sobre los moteros

Carlos Fernando Galán, manifestó que obedecen a recuperar el orden y la seguridad en la ciudad: “quiero pedir el apoyo de toda la ciudad. Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá debe ser un propósito de todos los habitantes de nuestra ciudad”.

El mandatario de los bogotanos fue enfático en afirmar que la sana convivencia de la ciudad depende de que se cumpla la ley, las normas cívicas y el respeto por los derechos de los demás. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, sostuvo.

El alcalde Galán, indicó con vehemencia que el fin de semana de Halloween, en los últimos cuatro años, se ha convertido en una fecha de miedo, temor y caos, y que las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la Ley de Convivencia, así como de las normas de tránsito.

Además, dijo que en los últimos 45 días se ha identificado un aumento en las convocatorias a rodar, desde agrupaciones que promueven los piques y el incumplimiento expreso de la ley: “muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador”.