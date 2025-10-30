Video: moteros del grupo ‘Los Picaminosos’ se enfrentaron con la Policía y resultaron capturados

Desde la mañana de este jueves 30 de octubre, el gremio de motociclistas salió a la calles con el objetivo de manifestarse, rechazando el decreto impuesto por la Alcaldía de Bogotá, en el que establece una serie de restricciones para moteros durante el Halloween y el puente festivo.

La movilidad en la capital colombiana se vio fuertemente afectada, ya que los motociclistas colapsaron las vías más importantes del país, por lo que desde la Secretaría de Movilidad, tuvieron que cerrar algunas avenidas.

Y aunque la marcha transcurría con normalidad y sin problemas de orden público, en horas de la tarde, hubo enfrentamientos entre un grupo denominado como ‘Los Picaminosos’ y la Fuerza Pública.

En redes sociales filtraron videos de la tensa situación que se vivió, donde incluso la Policía realizó capturas. En las imágenes se observa que algunos manifestantes agredieron a los uniformados con piedras.

El hecho se registró la Avenida NQS con calle 45.

Restricciones para moteros durante Halloween y el puente festivo

- Restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

- Restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.