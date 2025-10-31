Emilio Tapia fue capturado nuevamente y deberá volver a la cárcel por corrupción

Este viernes, 31 de octubre, se conoció que uniformados de la Policía Nacional capturaron en una clínica del norte de Barranquilla al ya condenado Emilio Tapia, quien ahora por orden de un juez deberá cumplir sus condenas por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

La captura se registró al interior de la clínica Altos del Prado, adonde llegó con funcionarios del Inpec, para tratarse unos problemas de salud por hipertensión.

En clínica de Barranquilla fue capturado Emilio Tapia por corrupción

Cabe recordar que Emilio Tapia fue el cerebro del carrusel de la contratación que sirvió para desfalcar el erario público de la capital del país. Por su participación tiene tres condenas emitidas entre 2016 y 2017. Un juez de ejecución de penas las acumuló y el fallo quedó en 12 años y un mes de prisión.

La decisión fue del Juzgado 15 de Conocimiento de Bogotá, que revocó el beneficio de libertad condicional que tenía desde el pasado 11 de abril.

Tapia debe responder por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

El juez concluyó que Tapia tiene tres fallos acumulados por 145 meses y que las 3/5 partes de la pena serían 87 meses, y si hasta el 11 de abril ya había pagado 88 meses, para el juzgado tenía que tenerse en cuenta que Tapia fue uno de los mayores responsables de un escándalo de corrupción de grandes proporciones.

“Uno de los factores a considerar, mas no el único, es el que dice relación con la valoración de la conducta punible, que contrario a lo que se afirma en el auto censurado, en el fallo condenatorio fue analizada de modo exhaustivo y considerada extremadamente grave, toda vez que como allí se dijo, se afectó seriamente la transparencia de las ‘altas esferas’ de la Administración Distrital, se socavaron ostensiblemente las arcas del Distrito, ocasionándose el mayor descalabro de que se tenga noticia en la contratación distrital", indicó el juez para decidir enviar de nuevo a la cárcel a Tapia.