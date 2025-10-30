Tiene “cemento en el cerebro”: María Fernanda Cabal a periodista en medio de una entrevista

María Fernanda Cabal, Senadora y precandidata presidencial de Colombia por el Centro Democrático, se incomodó en medio de una entrevista con el periodista Daniel Pacheco al que le dijo que tenía “cemento en el cerebro”.

Todo esto cuando en la charla de La Silla Vacía salió el tema de la Unión Patriótica ante lo que el comunicador cuestionó por la participación del Estado en aquella época, lo que exaltó a la mujer.

Sobre esto, Cabal pidió que “No me diga jamás que el Estado aniquiló a la Unión Patriótica, a la Unión Patriótica la aniquiló…”, ante una réplica del periodista, le lanzó: “es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad”.

“Tampoco me tiene que decir eso, podemos estar de acuerdo o no sin que me diga eso”, solicitó el periodista.

“No, es que ese es el problema cuando le capturan las fuentes de la historia y la vuelven memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver”, argumentó Cabal.

“Gente del Ejército y del DAS metida ahí”, le expuso Pacheco.

Ante esto, la Senadora pidió mejor que “cambiemos de tema porque no tienes ni idea y entonces no sabes discutir”.

“Pero es un hecho que está básicamente…”, le replicaron.

“No está probado lo que usted dice”, expresó Cabal.

“Hay sentencia de la justicia americana, hay una aceptación del Estado colombiano, pero puede que usted no esté de acuerdo con esas sentencias”, le contraargumentó el periodista.

A lo que la precandidata expuso: “Ese es el problema y por eso criamos jóvenes con la distorsión de hoy. A la Unión Patriótica, los primeros asesinos de ellos fueron las mismas FARC y el ELN. ¿Cuándo van a tener claro que el partido comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos o ¿Usted cree que Lenin o Stalin eran santos?”.

“Pero no me meta a la Unión Soviética en esto”, dijo Pacheco.

Cuando el periodista le dijo que estaba contando la historia a su acomodó, ella le lanzó que “Usted reescribió la historia y sus profesores por la propagando de la historia, estás muy equivocado”.

El señalamiento de María Fernanda Cabal al periodista por decirle que “tiene cemento en el cerebro”, ha generado una ola de indignación en varias plataformas en un hecho que han señalado de irrespetuoso ante una postura ajena a su pensamiento.