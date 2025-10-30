“Dejen de decir tonterías”, Petro desmintió información sobre el avión presidencial de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le salió al paso a la información de varios medios nacionales e internacionales, que en la noche de este miércoles 29 de octubre salieron a señalar que en España no habrían querido abastecer el avión presidencial por el tema de la ‘Lista Clinton’ y él les pidió que “dejen de decir tonterías”.

Varios medios y periodistas publicaron dicha información, sin embargo, el mandatario salió a decir que eso era mentira y que él todavía está en El Riad, Arabia Saudita y que lleva tres días allá.

Esto en respuesta a una publicación de la Agencia EFE que señaló: “Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se niegan a abastecer el avión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que viajó a Arabia Saudí, por estar en la ‘Lista Clinton’ de la OFAC de EE.UU.”.

Sobre esto, el mandatario respondió: “Dejen de decir tonterías. Me encuentro en El Riad, viajé desde España, que fue mi escala, y no pude llegar a Arabia Saudita por transferencia cuántica, sino física. Llevo tres días aquí, a riendo Colombia al mundo. Aún no se puede elevar los aviones a punta de soplo de pulmones como hacíamos de niños”.

Otras versiones señalaban que el avión debió ir hasta España para abastecer porque era en Arabia Saudita que no lo querían abastecer por ingresar en el listado OFAC. Ahora, el presidente Gustavo Petro lo niega y asegura seguir en territorio árabe. Volará y veremos.