“Sin un solo muerto”: Petro saca pecho por la incautación de 2,8 tolenadas de cocaína

En su cuenta de X, el jefe de Estado impartió las instrucciones al revelar los resultados de una operación de interdicción marítima de la Armada colombiana en aguas territoriales.

“La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de Cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas”, indicó el mandatario en su mensaje.

Lea también: “No encontrará nada”: Petro le responde a la fiscal general por investigación a su campaña

A continuación, consideró que “debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”.

La operación de la Armada se efectuó en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus. Una unidad marítima una lancha rápida con tres motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, uno colombiano y dos ecuatorianos.

Se realizó la maniobra de embarque y en el interior de la nave, tipo Go Fast, se encontraron 94 costales. Por sus características, la carga se asemejó a sustancias ilícitas.

El alijo y los detenidos fueron entregados en puerto a personal de la Policía Judicial Sijin que procedió realizar conteo de material ilícito, identificando así un total de 2.796 paquetes rectangulares.

Después de hacer la prueba respectiva a la carga incautada, se obtuvo resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total, los paquetes encontrados arrojaron 3.254 kilos de peso bruto y 2.782 kilos de peso neto.

Avances de Petro en Arabia Saudita

Durante una entrevista concedida al medio internacional DQ Living, el presidente Gustavo Petro, quien está de visita oficial por Arabia Saudita, destacó la importancia de la reciente apertura de la Embajada de Colombia en ese país y reafirmó su visión de una política exterior que proyecte al país como un actor autónomo, constructor de paz y referente en la transición energética global.

El mandatario señaló que la instalación de la misión diplomática en Riad simboliza un paso decisivo para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la presencia de Colombia en Medio Oriente. “Colombia cada vez es líder del continente latinoamericano. No buscamos subordinarnos a bloques de poder, sino abrirnos al mundo desde una visión propia. Queremos que Colombia sea el corazón del mundo”, expresó.

Durante la conversación, el presidente destacó la complementariedad entre las economías de Colombia y Arabia Saudita, especialmente en los sectores agrícola, turístico y energético. Subrayó que mientras el país árabe requiere alimentos y biodiversidad, Colombia necesita capital para desarrollar energías limpias e inteligencia artificial. “Podemos construir una cooperación basada en la vida y en la prosperidad compartida”, afirmó.