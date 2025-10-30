“No encontrará nada”: Petro le responde a la fiscal general por investigación a su campaña

Gustavo Petro le respondió a la fiscal Adriana Camargo por investigación a la campaña

El presidente Gustavo Petro le respondió a la fiscal general, Adriana Camargo, que anunció que irán hasta las últimas consecuencias en la investigación sobre la financiación ilegal a la Campaña presidencial del 2022. La respuesta del mandatario generó sorpresa en las redes sociales.

El mensaje lo escribió el mandatario desde Arabia Saudita, en donde se encuentra en un nuevo viaje internacional.

Petro le respondió a la fiscal que aseguró irá hasta las últimas consecuencias en su investigación a la campaña presidencial

Este miércoles, 29 de octubre, la Fiscalía realizó una inspección judicial a las instalaciones de la Colombia Humana, en el marco de la investigación que se adelanta por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.

“Lo que sé es que la diligencia hace parte del programa metodológico que se desarrolla en la dirección especializada contra la corrupción, que tiene que ver con las irregularidades que han sido denunciadas y que se conocen públicamente en la campaña de la Colombia Humana”, indicó la fiscal.

Además, agregó que: “Básicamente con dos líneas investigativas, una que tiene que ver con la superación de topes electorales, que es un tema muy conocido y que tendría que ver con la diligencia y la otra que tiene que ver con si hubo o no dinero de origen ilícito”.

Luego fue enfática al decir que: “Yo lo que diría es que en el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía, llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ese es un imperativo de conducta que tienen que desarrollar los fiscales”.

Ante las afirmaciones el mandatario respondió: “Y no encontrará nada”.