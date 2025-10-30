Secretaria del alcalde Galán tuvo que asumir comparendo por camioneta mal parqueada y pidió disculpas públicas

En la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, se desató una fuerte polémica en las últimas horas, después de que el concejal Juan David Quintero expuso que una camioneta fue parqueada irregularmente justo al frente de la Alcaldía Local.

(Lea también: Petro a quienes lo señalan de querer “ocultar” informe de la ONU sobre cultivos ilícitos: “Me creen tonto”).

Poco después se conoció que la camioneta estaba adscrita a la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Le vamos a pedir muy amablemente al alcalde mayor de Bogotá que garantice que ese funcionario reconozca su error y les pida públicamente excusas a los ciudadanos por parquearse mal”, aseguró Quintero en un video que fue publicado en sus redes sociales oficiales.

En efecto, en las imágenes compartidas por el cabildante en sus canales se observa cómo el vehículo se encuentra estacionado justo al lado de dos señales de prohíbido parquear.

“Yo creo que no tiene ningún sentido que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el señor alcalde hagan un llamado al cumplimiento de las normas si sus propios funcionarios del nivel directivo no dan ejemplo”, advirtió Quintero. Además, reconoció que la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, consiguió que se emitiera una orden de comparendo contra el vehículo de la propia Alcaldía.

“Le ofrezco disculpas a Bogotá”: secretaria privada de Galán

Pues bien, más tarde se conoció que la funcionaria responsable de estos hechos era María Alejandra Baquero, secretaria privada del alcalde Carlos Fernando Galán. De hecho, la funcionaria admitió su error en redes sociales y pidió perdón por lo ocurrido.

“Concejal, yo tenía asignada la camioneta en el momento de la infracción. Asumí el pago del comparendo y reiteramos el llamado a todos los conductores del Distrito a cumplir siempre las normas de tránsito. Le ofrezco disculpas a Bogotá por el error”, puntualizó la funcionaria.