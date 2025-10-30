Qué susto: Turistas en Santa Marta fueron sorprendidos por fuerte oleaje dentro del Acuario

Momento en el que fuertes olas golpearon el Acuario de Santa Marta. (Foto: captura de video @ColombiaOscura 30 de octubre de 2025)

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa el tremendo susto que se llevaron varios turistas que se encontraban en el Acuario de Santa Marta, cuando fueron sorprendidos por un fuerte oleaje cuando caminaban por un sendero en el borde del mar.

En video quedó el momento en el que cerca de diez personas que caminaban en un sendero, quedaron casi paralizados por la fuerza del mar, que se debió por el huracán Melissa.

También le puede interesar: “No encontrará nada”: Petro le responde a la fiscal general por investigación a su campaña

Turistas en Santa Marta fueron sorprendidos por fuertes olas dentro del Acuario

En las imágenes se observa que el sendero junto a las formaciones rocosas del mar, por donde se presumen hacen recorridos, ya que se observan una especie de barandas de piedra contra las que el agua golpeaba con fuerza.

La emergencia se registró en la tarde del martes, cuando un mar de leva a consecuencia del huracán Melissa generó un fuerte oleaje que golpeó violentamente a sus instalaciones.

En el momento en el que sucedió el hecho tanto trabajadores del Acuario como los turistas que estaban en las instalaciones quedaron atrapados. Además, la infraestructura y las especies marinas estuvieron en riesgo por los fuertes impactos del agua.

En las imágenes se observa la fuerza con la que el agua golpeaba las instalaciones y la impotencia de las personas afectadas para poder buscar un lugar de resguardo.

“Las corrientes golpean con fuerza las estructuras, provocando daños y poniendo en riesgo tanto la seguridad del personal como la integridad de las especies que habitan los tanques de exhibición. Los empleados buscan resguardarse mientras esperan apoyo de las autoridades para poder salir del lugar, ante el temor de un posible colapso o daño estructural por la intensidad del oleaje”, indicó el periodista Luis Beltrán según información que le indicaron testigos del hecho.