Petro anunció que ordenó denunciar a precandidato por “grosería extrema”

El presidente Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales que dio la orden para que se denuncie a un precandidato por “grosería extrema” y calumnia. El aspirante a la presidencia del que hace referencia el mandatario sería Abelardo De la Espriella, quien publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

De la Espriella, también conocido como el “Tigre”, escribió que Petro es "un travesti de la política" y que ha venido a "enfrentarte, a derrotarte y a castigarte“.

También le puede interesar: Petro a quienes lo señalan de querer “ocultar” informe de la ONU sobre cultivos ilícitos: “Me creen tonto”

Petro anunció que denunciará a precandidato por calumnia

“Lo que has demostrado con los años es que eres un travesti de la política; pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el gobierno norteamericano. Ahora que veo este trino, te pregunto de frente al país: ¿eres parte operativa de la misión que diste a Cardozo y a Gelvez, que denominaron “Tigre” y, después de aprobada, llamaron “Temú”, operación de contrainteligencia para desprestigiarme antes de diciembre? Tienes que saber que en Palacio nadie te guarda un secreto, Petro; sé lo que has ordenado en mi contra y te quiero decir que ningún pataleo te va a funcionar: tus montajes no van. ¿Cuándo te fallen los montajes, vas a dar la orden de eliminarme? Mucho cuidado con lo que haces… No lo olvides: he venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte“, es uno de los mensajes más recientes de Abelardo De la Espriella en sus redes, en el que señaló la existencia de un plan para desprestigiarlo.

Por su parte, el mensaje publicado por el presidente dice: “He ordenado iniciar proceso por calumnia a un precandidato por la sistematicidad de su falsedad y grosería extrema”.