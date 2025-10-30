Nuevo atentado contra el Ejército Nacional dejó un soldado asesinado y varios heridos

Un soldado fue asesinado y cinco más resultaron heridos en un nuevo atentado contra el Ejército Nacional, en esta ocasión en el ingreso al casco urbano del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca, según señaló la Tercera División del Ejército.

Dicho atentado fue atribuida al grupo armado organizado residual (GAO) estructura Carlos Patiño, según el informe oficial en el que se señaló el fallecimiento del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán.

Sobre los hechos, el Comando de la Brigada29, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército, informó que:

“1. En horas de la madrugada de este 30 de octubre de 2025, tropas del Batallón de Infantería N.° 7 fueron víctimas de la activación de un área preparada al ingreso del casco urbano del municipio de El Patía, en el departamento del #Cauca; acción criminal atribuida al grupo armado organizado residual (GAO) estructura Carlos Patiño.

2. El hecho se registró cuando las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado en la ruta Popayán - El Estrecho. En este sector fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado instalado a un costado de la vía. Producto de la detonación lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y resultaron cinco soldados más heridos.

3. De manera inmediata se activó el plan de reacción y evacuación aérea de los heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Paralelamente, se estableció un cordón de seguridad en el área y se coordinó con las autoridades locales y la Policía Nacional para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes.

4. Este cobarde ataque dirigido contra las tropas que cumplen su misión constitucional de proteger a los colombianos, constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al emplear métodos indiscriminados que ponen en riesgo la vida de la población civil.

5. El Ejército Nacional rechaza enérgicamente este acto terrorista y expresa sus más sinceras condolencias a la familia del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán. La institución reafirma su compromiso de continuar las operaciones militares en el departamento del Cauca para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen y garantizar la seguridad en la región”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, señaló: “Rechazamos el cobarde ataque de las disidencias Farc ‘Carlos Patiño’ en el municipio de El Patía, Cauca, que cobró la vida del soldado profesional Johan Fernando Cuéllar Gaitán y dejó cinco de nuestros hombres heridos.

El atentado ocurrió en horas de la madrugada, cuando tropas del @COL_EJERCITO realizaban un movimiento táctico sobre la vía Popayán – El Estrecho. Los criminales activaron un artefacto explosivo improvisado al paso de los uniformados, en un acto terrorista que constituye una grave violación a los DD.HH y al DIH. Nuestro soldado cumplía con honor su deber de proteger a los colombianos.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y todo el acompañamiento a su familia. Continuaremos las operaciones militares para llevar a la justicia a los responsables y garantizar la seguridad en el Cauca”.