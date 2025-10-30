Novio terminó en urgencias, tras su matrimonio, por culpa de un tradicional ritual

En una inusual y hasta cómica situación terminó un matrimonio que se registró por lo civil y en donde el novio no terminó en la luna de miel, sino directo en urgencias médicas de cuenta de una habitual tradición en las bodas que en esta ocasión salió mal.

En el hecho que se dio en Argentina, puntualmente en el Registro Civil de Lomas de Zamora y que han registrado varios medios, la pareja acudió al que sería el día más feliz de sus vidas, pero que terminó en un chascarrillo.

Como es costumbre en casi todo el mundo, a la salida del lugar, a los novios les arrojan arroz como signo de abundancia y buena suerte para su matrimonio. Sin embargo, alguien se emocionó de más con el ritual y en lugar de lanzar los granos para el aire, los lanzó directo a la pareja.

El novio tuvo la mala fortuna que uno de esos granos se incrustó directamente en su oído izquierdo, algo que hizo que en lugar de irse para su anhelada luna de miel, terminara en urgencias para que le sacaran el granito.

Por fortuna, no fue más que un chascarrillo que no trajo mayores complicaciones para el hombre.