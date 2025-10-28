Esposa de Quintero confirmó que denunció penalmente a Laura Gallego por incitación a delinquir

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero Calle, aspirante a ser el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales del 2026, publicó un video a través de sus redes sociales para confirmar que denunció a Laura Gallego, la Señorita Antioquia, que está en medio de la polémica por videos publicados en los que pregunta si su interlocutor le daría bala a Petro o a Quintero.

La esposa de Quintero indicó a través del video que Gallego estaría promoviendo un nuevo magnicidio, recordando a Miguel Uribe Turbay, sin mencionarlo.

También le puede interesar: “Esto no es belleza, es ignorancia y odio”: Daniel Quintero le responde a Señorita Antioquia

Esposa de Daniel Quintero denunció a Laura Gallego, Señorita Antioquia

A través de una publicación en sus redes sociales, Diana Osorio escribió: "Hemos interpuesto una denuncia formal en la fiscalía contra Laura Gallego y Santiago Botero por los delitos de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir. Ojalá se haga justicia!“.

El mensaje fue acompañado por un video en el que dice: “Esta mujer busca hacerse famosa promoviendo un nuevo magnicidio en nuestro país. Desafortunadamente no es el primer video que saca. Daniel Quintero no solamente es un político. Daniel Quintero es mi esposo, es el papá de dos niñas pequeñas, a las que esta mujer busca dejar huérfanas”.

Luego aseguró que a través de este video Gallego le hace apología violencia y que no puede quedar impune.

“No solamente por Daniel Quintero, que es importante para mí, sino porque en este país no podemos matarnos por pensar diferente. Puse una denuncia a la Fiscalía en contra de ella por incitación al odio, incitación a la violencia, que tiene una pena entre 10 y 15 años. Ojalá se haga justicia, no solo por nosotros si no por Colombia”, dijo la esposa de Quintero.