Hermana de ‘Baby Demoni’ afirmó que la pareja de la influencer le habría robado dinero y ropa tras su muerte

El caso de Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue generando conmoción y controversia. Una nueva grabación que involucra a la hija de la creadora de contenido y a su padrastro ha reavivado las preguntas en torno a las circunstancias de la muerte de la joven de 24 años, ocurrida en hechos aún no esclarecidos.

Le puede interesar: Hermana de Baby Demoni mostró el amoroso gesto con el que la hija de la influencer la recuerda

En entrevista con el pódcast Más allá del silencio, Valentina Esquín, hermana de la fallecida, aseguró que fue el novio de Alejandra quien le quitó la vida. “Es la voz de mi sobrina, efectivamente. Pero me parece una bajeza lo que él hace: exponerla y vulnerar sus derechos, pues es una menor de edad. Él no tenía autorización de difundir esos audios”, señaló.

La mujer también expresó su preocupación por el posible impacto emocional que la difusión del material podría tener en la hija de la influencer. “Quizá mi sobrina más adelante pueda sentirse culpable, ya que ella es la que sale hablando, pero no me pareció correcto lo que él hizo”, agregó.

Según Valentina, el novio de su hermana habría compartido los audios con el objetivo de “lavarse las manos”. “Si él hubiera querido saber sobre mi hermana, sobre su estado de salud o sobre mi sobrina, hubiera estado desde el día uno con nosotros. Desde que la dejó en el hospital, desapareció por completo. No llamó, no escribió, no hemos tenido razón de él. Ese silencio deja mucho más que pensar”, afirmó.

La hermana de Baby Demoni también cuestionó la existencia de una grabación que el hombre habría hecho durante una supuesta discusión con Alejandra. “Si se supone que estaban peleando, ¿en qué momento va a pensar: ‘voy a ponerme a grabar esto’? Es como si él supiera lo que iba a pasar después, porque mi hermana nunca tuvo signos de depresión ni intentó atentar contra su vida”, expresó.

Valentina relató además los momentos posteriores al hallazgo del cuerpo de la influencer, cuando fue trasladada a un centro asistencial sin signos vitales. “Él llegó y me decía que tenía que hablar conmigo. Yo le respondí que no tenía nada que hablar con él. Le dije: ‘mi hermana está aquí por su culpa’. Él solo dijo que estaba ofuscado, que estaban peleando. Luego preguntó por la niña y dijo: ‘recoja esa niña, que yo soy el padrastro, no el papá’”, recordó.

Tras confirmarse la muerte de Baby Demoni, Valentina aseguró haber recibido una llamada del novio de su hermana. “Le dije que mi hermana se me fue por su culpa. Me pasó a una mujer, la mamá o madrastra, no sé, y me dijo que no buscara culpables, que no guardara rencor y que buscara de Dios”.

Sin embargo, según la hermana de la joven, el hombre nunca volvió a comunicarse ni asistió al entierro. “Yo esperaba que fuera, que llamara o preguntara cómo estábamos, pero nunca lo hizo. Él nunca llamó, nunca escribió, nadie le iba a hacer daño”, añadió.

Además reveló que cree que Samor habría robado la casa que compartía con Baby Demoni: “se alcanzó a llevar varias cosas de ella, se llevó un dinero que ella tenía ahorrado. Lo tenía en una caja, yo lo iba a meter una cuenta y nunca logramos hacer la cuenta. El dinero no estaba. Él era único que tenía llaves de ese apartamento"

Finalmente, Valentina fue contundente al afirmar que el novio de la creadora de contenido actuó con premeditación. “Para tener todos los videos, audios y fotos, sí. Mi hermana no hubiera sido capaz de quitarse la vida, y menos sabiendo que dejaría a mi sobrina sola. Ella veía por los ojos de su hija. Mi sobrina era todo para ella”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación, mientras familiares, seguidores y usuarios en redes sociales piden que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de Baby Demoni.