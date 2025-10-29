Gustavo Petro presume certificación de Arabia Saudita que beneficiará a campesinos

Durante el viaje de Gustavo Petro a Arabia Saudita, el mandatario dio a conocer que logró llegar a un importante acuerdo que beneficiará a los campesinos colombianos. Se trata de una certificación con el país árabe para la comercialización de café.

“Logramos que “Jalal”, la certificación para venta de café y cacao en el medio oriente, sea otorgada a Colombia. El campesinado y sus cooperativas comerciarán directamente con el mundo árabe su producción de Café.Puse especial cuidado a las zonas de sustitución de cultivos", expresó Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Por otro lado, en el marco de su política de diversificación y cooperación energética internacional, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia firmó un Memorando de Entendimiento en Materias de Energía con el Ministerio de Energía del Reino de Arabia Saudita, liderado por Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

El acuerdo establece un marco de cooperación de cinco años, renovable, que permitirá desarrollar proyectos conjuntos en hidrógeno limpio, energías limpias, eficiencia energética, captura y almacenamiento de carbono, digitalización y tecnologías de innovación en el sector energético.

El memorando también promueve la transferencia tecnológica y el intercambio de conocimiento, así como la creación de un equipo binacional que definirá hojas de ruta y programas específicos de colaboración en todos los segmentos de la cadena energética.

“Con este acuerdo, Colombia se posiciona como un socio estratégico en la discusión global sobre energía. Queremos aprender, compartir y construir nuevas soluciones energéticas que sean sostenibles y soberanas. Este es un paso más hacia una transición justa que ponga en el centro a las personas y al planeta”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

“Arabia Saudita, a pesar de sus riquezas en energía fósil, acelera su transición energética y espera en cinco años limpiar su matriz energética en un 50%. Eso es muestra de que hay que avanzar en descarbonizar la economía mundial y luchar contra el cambio climático”, agregó el titular de la cartera.

Petro declaró en sus redes sociales:

“Pondré a Colombia en relación directa con el mundo árabe. Primer presidente colombiano y, creo que latinoamericano, que llega a este lugar y dialoga con el reino de Arabia Saudita. No solo más café y cacao, sino más turismo, abriremos un línea directa entre Bogotá y El Riyad, inteligencia artificial sobre la diversidad, conocimiento e inversión en energías limpias.Preparamos reunión CELAC/Consejo del Golfo. Reunión con el principe Mohamed Bin Salman”