Los acuerdos a los que espera llegar Petro en su visita a Arabia Saudita con el príncipe Mohamed bin Salmán

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, llegó hoy a Riad, la capital y el principal centro de negocios de Arabia Saudita, donde liderará entre el 28 y el 30 de octubre una agenda de alto nivel en el marco de la novena edición de la Iniciativa de Inversión Futura (FII9), un foro global que reúne a los líderes más influyentes del mundo para impulsar el crecimiento sostenible, promover la innovación y canalizar inversiones que contribuyan al bienestar de la humanidad.

Bajo el lema ‘La clave de la prosperidad: abriendo nuevas fronteras de crecimiento’, esta conferencia internacional contará con la participación de más de 600 ponentes y 15 jefes de Estado, entre ellos los de Colombia, Albania, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, Chipre, Guinea Ecuatorial, Guinea, Iraq, Jordania, Kenia, Kosovo, Mauritania, Montenegro, Pakistán y Ruanda.

La FII9 busca poner a la humanidad en el centro del debate frente a los desafíos que imponen la fragmentación global y los vertiginosos avances tecnológicos. Su objetivo es transformar ideas en soluciones prácticas en cuatro ejes estratégicos: inteligencia artificial y robótica, educación, salud y sostenibilidad.

Durante su visita, el mandatario colombiano desarrollará una agenda bilateral que incluye un encuentro con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, la suscripción de memorandos de entendimiento (MOU) en distintos sectores, un encuentro con la comunidad de colombianos residentes en ese país y entrevistas con medios internacionales.

Asimismo, los ministros de Relaciones Exteriores, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, y Cultura acompañarán la delegación presidencial para fortalecer las relaciones bilaterales e identificar nuevas oportunidades de inversión y cooperación entre Colombia y Arabia Saudita.