“¿Cuántos disparates?”: Cabal a Petro que dijo que el Huracán Melissa estaba defendiendo el Caribe

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2026, reaccionó a lo que dijo el presidente Gustavo Petro que a través de su cuenta de X, antes Twitter, dijo que el Huracán Melissa, uno de los más fuertes de los últimos tiempos, está defendiendo el Caribe, haciendo alusión a los ataques de Estados Unidos a las lanchas de narcotraficantes.

La senadora publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que criticó al presidente al referirse al Huracán que ya ha dejado varias personas sin vida.

También le puede interesar: Laura Gallego renuncia a ser Señorita Antioquia y asegura que no se quedará callada

Cabal reacciona a mensaje de Petro sobre el Huracán Melissa

El presidente publicó: “Huracanes que defienden el Caribe” escribió y compartió la noticia de Telesur en la que la noticia dice: “Huracán Melissa llega a Jamaica. Se espera que impacte como una tormenta catastrófica, las muerte que ha golpeado a la isla”.

“¿Cuántos disparates? Ahora resulta que un huracán que está destruyendo Jamaica, que ha dejado más de 5 víctimas fatales, está defendiendo el Caribe. El huracán Melissa tan destructor como Petro o Maduro en el poder", escribió la senadora, que compartió la publicación.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "El tipo está muy mal de la cabeza“, ”Entonces cuando Melissa arrase Cuba estaría defendido la democracia?“, ”Así es! Señora muy difícil de entender que los gringos asesinos de pescadores se tengan que mover por el huracán? Muy difícil?“.

Fuerza del Huracán Melissa

Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica este lunes, mientras el huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, se acercaba peligrosamente a las costas de la isla. Con vientos sostenidos de 280 km/h, el fenómeno podría provocar una destrucción masiva, considerada por el primer ministro Andrew Holness como la peor registrada en la historia reciente del país.