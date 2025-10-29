Grave accidente de tránsito tiene paralizada la Av. Américas: una volqueta atropelló a un motero que perdió la vida en el lugar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reporta un grave accidente de tránsito que tiene paralizada la Avenida Américas, a la altura de la carrera 68. El siniestro vial se presentó entre una volqueta y un motocilista, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Las autoridades se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del siniestro vial que se habría presentado sobre el puente que pasa sobre la carrera 68, por lo que el cierre de la Avenida Américas es total mientras se atiende la emergencia.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad recomienda tomar vías alternas como la Avenida Boyacá o la Avenida Ciudad de Cali, teniendo en cuenta que la rehabilitación del paso puede tardar debido a que hubo fatalidad en el siniestro vial. De igual forma, aún no se ha revelado la identidad de la víctima de este accidente.

También hay afectación a la operación de TransMilenio

Por su parte, TransMilenio también informó sobre afectación directa a la operación, reportando un represamiento de articulados y biarticulados en la zona. “Las rutas de TransMiZonal deben realizar desvió por la calle 13, calle 3 y Av. 1 de mayo desde la Av. Boyacá hasta la carrera 50, se presentan retrasos de hasta 50 minutos”, aseguraron.

Las rutas afectadas son:

GA501

GA516

T40

731

GL519

C1

GK505

GA507

CG156

FH408

8.10

GA532

593

GK527

Desde TransMilenio también informaron que “se presenta represamiento de flota de buses de TransMilenio, debido a ocupación de carril exclusivo para paso vehicular”. De igual forma, se está activando un contraflujo a la altura de la estación Marsella con el fin de darle paso a los buses de TransMilenio represados por el cierre del puente.

Así mismo, la empresa de transporte masivo le solicita a los usuarios evitar despresurizar las puertas y caminar por los carriles exclusivos de TransMilenio, ya que esto dificulta la regulación del paso de los buses, además de poner en riesgo su integridad.