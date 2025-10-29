Demandan a la jueza Sandra Heredia que condenó a Álvaro Uribe: acusan sesgo político en su fallo judicial

Una nueva controversia sacude el caso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conociera una queja disciplinaria presentada contra la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien el pasado 1.º de agosto dictó una condena de 12 años de prisión contra el exmandatario. El documento, radicado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por el abogado Eduardo Castillo González, señala que la funcionaria habría incurrido en “sesgos políticos e ideológicos” durante su decisión, lo cual, según el denunciante, vulneró la imparcialidad que exige la función judicial.

La revista Semana aseguró que la queja surge semanas después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocara la sentencia y absolviera a Uribe, lo que, para el abogado Castillo, deja en evidencia los presuntos errores y prejuicios que afectaron el proceso. “Durante la lectura del fallo, la jueza expresó opiniones personales y posturas ideológicas que no tenían justificación jurídica, reflejando una inclinación incompatible con la objetividad que debe tener un juez”, señala el documento que publicó Semana.

El abogado advirtió que, en varios apartes del fallo, la jueza Heredia habría hecho comentarios con tono político, incluso haciendo alusiones simbólicas como la mención a la diosa Temis, lo que, según la queja, distorsiona el sentido técnico y objetivo de una sentencia penal. “Este tipo de expresiones, además de ser ortodoxas, demuestran sectarismo y se alejan completamente de los principios de transparencia judicial”, puntualizó Castillo.

En uno de los apartes más críticos del texto, se sostiene que la jueza incurrió en una “imparcialidad disfrazada”, al declarar antes de dictar el sentido del fallo que era una “jueza independiente y honesta”. Para el denunciante, según Semana, ese tipo de afirmaciones, aunque parecen inocuas, son innecesarias y pueden interpretarse como una defensa anticipada de su propio criterio, lo que genera dudas sobre su neutralidad.

Castillo también pidió a la Comisión de Disciplina Judicial que revise otras decisiones emitidas por la jueza Heredia, con el fin de determinar si existen antecedentes de expresiones o actitudes similares en otros procesos penales. Según el abogado, es importante establecer si la jueza mantiene un patrón de comportamiento que combine elementos personales o ideológicos con sus fallos judiciales.

El documento concluye señalando que la actuación de la jueza habría desconocido el debido proceso y los derechos de defensa del expresidente Uribe, al basar su condena en interpretaciones “caprichosas y no jurídicas”. “No se trató de simples errores, sino de un actuar consciente para sostener una postura indefendible y subjetiva”, subraya la queja.

Con esta denuncia, el caso judicial de Álvaro Uribe vuelve a estar en el centro del debate público y jurídico del país. Ahora, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá decidir si abre o no una investigación formal contra la jueza Heredia por presunto sesgo político y falta de imparcialidad en la administración de justicia, en uno de los procesos más polémicos y mediáticos de los últimos años en Colombia.