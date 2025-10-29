Daniel Quintero Calle finalmente presentó una tutela para que lo dejen inscribir como candidato

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia por la izquierda para las elecciones del 2026, informó que presentó una acción de tutela para que la Registraduría lo deje inscribir como candidato y pueda iniciar la recolección de firmas por el comité promotor “Reset total contra el narco y los corruptos” y no como se había indicado que sería por el movimiento Independientes.

En la tutela contra la Registraduría indica que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, políticos y humanos.

Con tutela Daniel Quintero espera que juez ordene su inscripción como candidato presidencial

“Solicito con todo respeto al Despacho de conocimiento, de manera necesaria y urgente, para evitar un daño inminente a los derechos, fundamentales, políticos y humanos del suscrito y de los ciudadanos que desean respaldar su aspiración presidencial: 6.1.1. Como MEDIDA PROVISIONAL, ORDENAR que la Registraduría Nacional del Estado Civil registre el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y los corruptos”, encabezado por el suscrito accionante y habilite el acceso al sistema de recolección de apoyos mientras se decide de fondo la presente acción".

El juzgado resolvió Admitir la acción de tutela promovida por Daniel Quintero Calle en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por encontrarse reunidos los requisitos de que trata el artículo 14 de Decreto 2591 de 1991. Lo que significa que el juez estudiará la solicitud y en un plazo de 48 horas dará una razón.

Ahora la Registraduría deberá entregar un informe sobre los cargos que formula Quintero y tendrá el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación, el cual se entenderá surtido bajo juramento.